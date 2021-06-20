諾士佛臺酒吧逾時營業　男負責人被捕26酒客罰款

警方到場時酒吧仍在營業，在場酒客均被票控。

警方今日(20日)凌晨約2時15分接獲報案，指尖沙咀諾士佛臺10號一樓上酒吧仍然營業，懷疑有人違反《預防及控制疾病規例》。

油尖警區反三合會行動組探員接報到場，發現該樓上酒吧正在營業，於是以涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），拘捕酒吧姓劉(42歲)男負責人，他正被扣留調查。

而場內17男9女酒客則涉嫌違反「禁聚令」，加上並無接種2019冠狀病毒病疫苗，警方向他們發出定額罰款通知書並作出口頭警告。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。