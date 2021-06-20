安老院舍周五起縮至10天一檢　羅致光指強檢津貼或阻谷針

安老院舍等在新冠肺炎疫情下屢成爆疫高危點，雖然政府有安排院舍員工進行強制病毒檢測，亦限制探訪安排，仍難減病毒傳播機會。勞工及福利局局長羅致光今日(20日)在網誌表示，限制安老院舍探訪雖可減少院友與外界接觸，但員工總需要在社區中生活，若社區上仍有傳播鏈，便有可能會將病毒帶到院舍，故認為院舍防疫工作，必須做到「密密實實」，並表示當局將於第18輪安老院舍強制檢測期，即本周五(25日)起，縮短至每10天一檢，而在未來於可行情況下，或會再縮短至7天。

他續指，政府將停止為於本周五或之後，接受強檢的院舍員工發放「院舍員工強制檢測特惠津貼」；並將於今年9月1日開始，停止支付就「安老院及殘疾人士院舍經營者/營辦人自行安排的檢測」的任何檢測費用。取而代之，政府將向完成接種新冠疫苗的院舍員工，發放800港元的一次性「疫苗特別津貼」。

羅解釋，雖然社會福利署在初期，為每位院舍員工提供每月200港元的特惠津貼，但香港的接種率仍持續偏低，而直至上周二(15日)，他估計大約有30%院舍員工接種了最少第1劑疫苗，與達致防疫屏障的80%注射率，仍有一個很大的距離，加上院舍員工現時或會寧取津貼，不願接種疫苗，故認為強檢特惠津貼的安排，或成為接種疫苗等防疫措施的障礙之一。