消費券為市道注力量　陳茂波形容部分老友記是電子錢包高手

電子消費券下月4日起登記，最快8月1日取得第一期消費券。財政司司長陳茂波表示，在上周五(18日)之前的兩年內曾身處香港人士，便符合「在港居住」要求，並解釋有關做法是考慮到疫情可能影響部分市民回港的安排。市民遞交電子登記後，會有短訊發送至其電話，列出相關登記的參考編號，以作日後的查閱之用。

陳茂波在網誌中表示，境外升學人士、參加勞工處「工作假期計劃」人士、參與「綜援長者廣東或福建省養老計劃」、「廣東計劃」或「福建計劃」的長者，亦符合申請資格。派發電子消費券的計劃，將為本地零售、餐飲和服務業市道注入力量，更重要的是推動儲值支付工具的普及應用，全力加速本港電子支付平台的搭建和數碼經濟的發展。

他又指，並非要個人八達通卡才可登記領取消費券，普通八達通卡亦可以。如果透過支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」領取第一張、價值2,000港元的電子消費券後，可連同第二張、價值3,000港元的消費券合併使用。

陳茂波提到，不少長者關心電子消費券的登記及使用詳情，部分長者傾向以八達通收取消費券，亦有長者希望試用新產品，透過智能手機使用電子錢包，形容部分已是高手，對透過智能手機使用儲值支付工具非常嫻熟。

對於將來會否再選擇電子消費券作為派錢的工具。陳茂波在一個電視節目回應指，當局需要審時度勢，考慮政策推出時的社會狀況，認為現階段規劃明年的紓困措施並不合適。在電子消費券計劃下，指定的電子支付工具為了「爭客」會推出不同的優惠及推廣，市民有多餘錢消費之餘，同時可以推廣電子支付，形容是一箭雙雕。

至於當局的申請系統下月會否因市民「一窩蜂」登記而出現故障。他說資科辦曾為系統進行壓力測試，對相關系統有信心，強調市民即使愈早登記，最快都只能在8月1日使用。