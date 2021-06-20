政府擬建西貢破邊洲觀景台　山友斥浪費公帑兼多餘

漁農署、建築署近日舉辦一項比賽，邀請香港建築師學會、香港工程師學會、香港園境師學會和香港測量師學會會員設計西貢破邊洲觀景台及相關山徑，預算高達1,000萬港元，優勝作品將獲政府參考。比賽惹山友質疑，有關工程將大興土木，破壞自然景觀之餘浪費公帑，且吸引大量人流。

比賽名為周遊「六角」– 破邊洲觀景台及相關山徑設施設計比賽。根據比賽網頁，近年很多遊人從東壩附近的麥理浩徑第一段通往可俯瞰破邊洲的岬角，導致岬角一帶的植被出現水土流失。為推廣可持續的郊遊理念，漁農署擬進行修建工程。參賽者須設計一個可容納25人、眺望破邊洲的觀景台、東壩的打卡位、撿豬灣的打卡位，以及改善山徑入口的設施。參賽者亦可在設計中加入指示牌、座椅等額外設施，預算成本為1000萬港元。比賽6月11日起接受報名，預料今年9月完成評審並公布結果。優勝者可獲8萬港元現金支票，漁護署將參考其作品落實工程。

遠足資訊Facebook專頁「綠洲 Oasistrek」前日(18日)發文指，破邊洲一帶最為人稱道的是其自然地貌，要在短短一公里的山徑上增建三座大型觀景台或打卡點勢必破壞當地自然景觀，也會吸引大量人流，難以實踐比賽「提高環境保護意識」和「山野無痕」的理念。組織又憂慮，工程預算高達1,000萬港元，而成本效益在比賽評分中只佔10%，參賽者可能會因「有錢就任性」而大興土木，也浪費公帑。

此外，建築署Facebook專頁宣傳比賽的貼文，也有不少網民留言批評有關設施破壞環境、浪費公帑，「一個好地地既自然地方你哋搞乜X野？」、「不如將資源投放在搞好郊野廁所、水源設備、清理行山徑垃圾仲實際啦！」、「郊野不留痕就唔好搞咁多嘢啦，濫用1,000萬破壞環境」。