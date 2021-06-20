遭女兒投訴只顧工作晚歸家　建築署工程經理放下手機專心陪伴

今日（20日）是父親節，發展局局長黃偉綸在網誌中談及在職父母不易做，並找來一位已為人父的同事，分享平衡工作與照顧家庭的方法。建築署工程策劃經理鄧承恩的幼子去年12月出生，當時他正參與興建臨時醫院工程，同時要照顧家庭，可謂分身不暇，期間更明白到與家人相處需要着重質素，因此鄧在陪伴家人時會放下手機，令他們感受到這是與爸爸一起的歡樂時光。

鄧承恩指出，今年年初完成的臨時醫院，即北大嶼山醫院香港感染控制中心項目，必須在4個月內完成6座病房大樓，時間緊迫，至去年底工程進入最後衝刺、趕驗收階段時，恰好幼子出生，壓力更大。他指，當時常常因工晚歸，結果被現年6歲的大女兒投訴太晚回家，因而感到歉意，但亦明白到陪伴家人的時間及質素均很重要，並於疫情紓緩時，盡量在周末抽空與女兒到戶外「放電」。

談及對兒女的期望，鄧以興建臨時醫院的經驗為例，寄語他們遇到困難時，不要輕言放棄，應跳出「框框」去思索解決方法。鄧的太太方曼斯同樣任職建築署工程策劃經理，她稱讚丈夫盡力付出時間、耐心、愛心去陪伴和教導子女，令女兒感受到父愛，期望可代女兒向丈夫說聲「多謝你！」。