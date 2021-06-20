警方再引用國安法封網　「香港約章」網站被禁

《港區國安法》在港生效近1年，近日再有網站被封。由前議員羅冠聰、許智峯等8名流亡海外港人3月中發起的「2021香港約章」，其網站自本周五(18日)起無法瀏覽，據了解，是警方國安處引用《港區國安法》封網。羅冠聰在社交網站回應事件稱，「香港人所面對的資訊壁壘也只會有增無減」。《東網》記者今日(20日)瀏覽該網站，發現仍有「漏網之魚」，少數電訊商用戶仍可進入網站。《東網》正向警方查詢。

據了解，警方國安處近日再度引用《港區國安法》，封鎖「2021香港約章」網站。就此，羅冠聰表示，「2021香港約章網站在警方迫令服務供應商下架失敗後，被香港各大電訊商封網，在香港要使用VPN才可瀏覽網站」，又呼籲大眾使用VPN(虛擬私人網絡)服務，避免「被剝奪接收資訊的權利」。

警方根據《港區國安法》封網非首次，資料顯示，今年1月網站「香港編年史」因記錄了大量與修例風波有關的資訊，如「藍/黃商店」，以及不少警方、親中及建制人物資料而被封網。警方當時稱不評論個案，但指可根據《港區國安法》要求禁制危害國安訊息。