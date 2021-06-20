專家指若港澳兩地通關　初期應先實施配額制度

本港截至昨日(19日)已連續14天沒有出現本地不明源頭感染個案，繼澳門早前指若本港連續14天沒有本地個案，有條件磋商放寬港澳的出入境措施。港府則表示，會與內地及澳門共同積極研究，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。有專家指出，若是港澳兩地能夠實施通關，初期應設有配額限制，以平衡兩地可承受的風險及經濟效益，又指應限制只有接種疫苗人士可往來兩地免檢疫。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港疫情回穩，有空間與澳門商議通關事宜，初步港澳兩地往來要設有配額，以平衡兩地可承受的風險及經濟效益，並應只讓接種疫苗人士可兩地往來免檢疫，建議通關後同步要放寬社交距離措施，以證本港已經清零。

旅遊界議員姚思榮表示，港府暫未與旅遊界商討通關事宜，由於澳門人主要是自由行來港，相信一些酒店連交通的套票會較受歡迎，以往一年大約有700萬人次到澳門，平均一日有2萬人次，認同通關初期要有配額，每日往來可各設逾5,000個配額，保障兩地達至一定經濟效益。

香港旅行社協會主席胡景豪預料，最快會在7月中通關，屆時除了為每日入境人數設限，亦會要求入境者必須接種疫苗、使用澳康碼及手持入境前72小時內發出的陰性檢測結果。