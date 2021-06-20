香港去年出生率僅0.87%　關注人士倡政府推家庭友善政策鼓勵生育

本港去年生育率只有0.87%，全年只有43,000個嬰兒出生，較前年下跌18.5%，是有紀錄以來首次出生人數低於死亡人數。勞工及福利局局長羅致光亦曾表示，特區政府並無鼓勵香港市民生育政策。多位關注人士今日(20日)出席電視節目表示，政府有責任帶頭提升生育率，包括推動家庭友善政策，完善家庭支援服務，延長男士侍產假等。

婦女服務聯會主席歐陽寶珍指出，年輕人對前景有很大疑問，社會也有很多實際問題要解決，不少新婚夫婦礙於土地問題，婚後也和各自父母居住，難以體會生兒育女的幸福感，亦有新手父母無時間照顧子女，需要「四大長老」輪流照顧。政府有必要主動介入，鼓勵生育及推動家庭友善政策，而非依賴企業帶頭。例如南韓政府就推出金錢誘因，只要一年內生一個嬰兒，兩夫婦就各得300萬韓圜。

親子專欄作家黃鎮昌認為，家庭幸福感應是生育的最大動力。然而，現時的家庭教育流於表面，不少只是講座、玩樂形式，並無培養深層次的價值觀，令人對生兒育女有希望。他亦同意社會的家庭支援系統不完善，形容為「長貧難顧」，變相妨礙市民生育的意願。黃鼓勵社會服務機構帶頭推行家庭友善政策，相信各行各業都能帶來一定影響力，例如其家庭服務機構為倡導家庭友善政策，生育第一胎的員工可獲得一年的帶薪產假。

明愛男士成長中心註冊社工鍾斯曉則指出，時下的育兒服務集中於教育父母照顧子女，卻忽略父母自身的需要和經歷。有研究指出，香港有5%的新手爸爸有產後抑鬱。爸爸本身沒有懷孕經歷，而且上一代的爸爸通常只負責養家，對育兒的參與度低，導致現代爸爸缺乏模仿對象，因此處於落後的角色，長遠就會影響家庭和諧。目前大眾對其認知較少，所以社會支援也相當有限，只靠5日的侍產假也根本不足以建立關係、陪伴初生子女。