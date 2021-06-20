父親節酒樓訂座少40%　一家六口分枱飲茶　爸爸嘆影響過節心情

新冠肺炎疫情未止，適逢今日是(20日)父親節，不少孝順子女仍與爸爸到酒樓飲茶慶祝。有酒樓負責人表示今年生意與去年相若，但仍較爆發疫情前少20至40%訂座；有市民則指疫情影響過節心情，以往在下午會一家10多人坐在一圍飲茶，而晚飯亦會一同外出吃飯，但疫情下為了可以一家齊人過節，已連續2年晚飯要自己準備及在家吃飯。

東網記者中午12時在荃灣彩龍皇宮酒家視察，食客坐滿約80%人，近下午1時亦有數名食客等候入座。酒家分有B區及C區，前者為4人一枱運作，後者則為6人一枱及堂食至午夜12時；而所有食客須用「安心出行」應用程式，員工須打至少1劑新冠疫苗。

酒樓經理梁先生表示，今晚約有70%的訂座，與去年父親節情況相若，但比往年則少了約20%至40%。另外，今年同樣有父親節套餐供4至12位食客享用，每人索價約200多港元，他指疫情下食客減少，但未有加價。

食客陳先生與太太、女兒、姨仔及2名孫女一同到酒家飲茶，陳生坦言疫情影響心情，往年父親節可以10多名親人一同飲茶，而今年不及往年熱鬧。陳太則指，今日一家下午飲茶，稍後會帶孫女外出遊玩，再到街市買菜，準備買魚、蝦、蟹等海鮮，她稱往年亦會外出吃晚飯，但疫情下已連續2年要自己煮飯，否則不能一家人吃飯，而現時「飲茶都要分開坐」。