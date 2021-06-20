港大發現眼藥水成分可作抗生素輔劑　對抗常見惡菌

多重耐藥性金黃葡萄球菌是常見的惡菌，過量使用抗生素的情況日益嚴重，令惡菌對不少抗生素產生耐藥性，治療功效大減。香港大學團隊發現，一種滴眼藥的常見成分「硝酸銀」可有效殺死一般的金黃葡萄球菌，更可作為抗生素輔劑，恢復多重耐藥性金黃葡萄球菌對抗生素的敏感性，增加抗生素療效。研究已於權威學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表。

抗生素可消滅或防止細菌生長，但當抗生素使用不當或過量服用時，細菌會出現變異，產生耐藥性，令原本有效的抗生素變為無效。金黃葡萄球菌是一種常見的致病革蘭氏陽性細菌，通常在人體皮膚、鼻腔、腸道、傷口以及環境中的空氣、土壤、污水等處存活，幾乎無處不在。該菌與其他厭氧菌共存時，可導致腐爛性筋膜炎，嚴重會引發敗血病。惟近年過量使用抗生素的情況日益嚴重，醫學界正尋求新型的抗生素或輔劑對抗惡菌。

港大團隊發現，製成銀器的金屬銀擁有抗菌特性，不少人在公眾泳池游泳後使用的眼藥水中，正含有硝酸銀，過往研究已發現，其銀離子可有效地殺滅大腸桿菌。團隊是次發現，銀離子在金黃葡萄球菌體內擁有獨有的38個靶點蛋白，團隊確定了其中一種重要靶點「6-磷酸葡萄糖脫氫酶（6PGDH）」可受銀離子抑制。因此，銀離子可恢復細菌對特定抗生素的敏感性，提升抗生素療效對抗惡菌。團隊指，研究結果對於未來對抗耐藥菌的研究予以很大幫助。