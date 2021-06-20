區議員宣誓在即 曾簽抗爭聲明料全軍覆沒 傳公民黨再爆退黨潮

有消息指政府將於下月安排現任區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，參與去年民主派「35+」初選、借出議員辦事處作票站，及曾簽署「墨落無悔」聲明書等行為料被列入「負面清單」，涉事區議員將被褫奪議席(DQ)。當時以政黨名義簽署「墨落無悔」聲明書的公民黨，所有區議員料會「全數陣亡」。有傳今(20日)將有大批成員宣布退黨，當中以區議員為主。本網正向公民黨查詢。

在2019年的區議會選舉中，公民黨共取得33個議席，成為民主派在區議會中第二大政黨。惟現有區議員只剩下16人，包括荃灣區議會主席陳琬琛、身兼執行委員會成員的葵青區議員張鈞翹及沙田區議員容溟舟等。

其實自去年有黨員被取消參選立法會議員資格後，公民黨已爆發退黨潮，至今年初民主派人士因參與初選被控「顛覆國家政權罪」，有關情況一直持續。該黨近半年逾10名區議員退黨，包括葵青區議員冼豪輝和譚家浚、荃灣區議員黃家華、南區區議員俞竣晞、東區區議員鄭達鴻和李予信、黃大仙區議員鄭文杰和劉珈汶、觀塘區議員李煒林、李軍澤、畢東尼，及沙田區議員黃文萱等。

至於因參與民主派35+初選涉違反《港區國安法》的前黨員楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信，早前曾向前黨友發聯署信件，提出應解散公文袋，直言該黨已完成歷史任務。