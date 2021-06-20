41%高小生每日與父溝通不足半小時　團體倡趁年幼建立關係

父母與子女多溝通、多相處，不但能增進親子關係，亦可減少彼此的代溝。今日(20日)是父親節，有調查發現，超過40%受訪高小學生每日與父親交談不多於30分鐘；近30%認為父親對自己的煩惱事情知道得很少。調查團體認為，父母宜在子女年幼時建立良好關係，建議有深入的傾談，有助長遠維持家庭關係。

香港中華基督教青年會(YMCA)於去年11月至今年3月期間，以問卷形式訪問了568名小四至小六學生，了解他們與父親相處的情況。調查發現，有41%受訪學生每日與父親實際交談時間不足30分鐘，而不足1小時者更佔整體約69%。

調查又指，有近30%受訪學生傾向同意「對於我所煩惱的事情，其實爸爸知道得很少」，亦有22.5%認同「爸爸並不清楚我最近經歷的事情」。YMCA業務發展主任李逸熙認為，現今父親並非不關心子女或陪伴子女不足，而是溝通時往往過於片面，只是單純的問候，未能有深入傾談。

另外，調查亦發現疫情下，親子關係未如想像般惡劣，以負5分為非常負面，5分為非常正面，就他們認為個人與父親關係在疫情下的影響，整體受訪學生平均給予2分。YMCA協調幹事施文欣表示，父母爭取與子女在小學階段建立良好親子關係非常重要，因青春期發生衝突機會較高，屆時子女未必會「聽話」。她建議，父母平日可與子女散步，做運動之餘，亦可藉此爭取溝通機會，了解子女情況，更形容做法是「儲錢」。

育有4名子女的單親爸爸曾偉文任職司機，他坦言由於工作繁忙，與首3名子女不太親密「最多講good night(晚安)」。曾父指孻女Sammi現今7歲，正就讀小二，會爭取時間陪女兒，例如說故事、了解她在學校的經歷，期望其長大後仍親密如知己。他又稱兩父女目前關係甚佳，Sammi則指「平日會同爸爸傾學校嘅嘢」，更不諱言向父親透露有男同學「鍾意」她。