房委會清拆4工廈作公屋　租戶斥政府零諮詢帶頭製造失業

香港房屋委員會上月公布將會清拆旗下4幢工廠大廈，包括九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈及葵涌葵安工廠大廈，並遭到不少租戶強烈反對。其中4幢工廠大廈的租戶「四廠聯盟」今日(20日)到位於何文田的房委會總部請願，向政府表達「不遷不拆四廠」的訴求，要求當局立即擱置清拆計劃，以免在經濟不景氣下帶頭製造失業。

租戶批評房委會在沒有諮詢的情況下，提出將4幢工廈清拆，並指出政府工廈為工業界的中小微企提供穩定的經營和廠房環境，有其存在必要性。租戶又稱，因不少租戶經營的業務屬於厭惡性工作，在私人市場難以找到合適的經營地方，例如打鐵會持續發出噪音、燒焊需要長期使用易燃氣體等。

另有租戶指出，私人工廈一般每兩年需要續租一次，故可穩定地續租的政府工廈屬不少人選擇。

協助租戶的多名區議員表示，4幢工廠大廈的平均出租率為97%，指政府強拆大廈的理據十分薄弱，亦認為難以將4工廈租戶安置到葵涌晉昇工廠大廈或屯門開泰工廠大廈，滿足全部受影響租戶的需求。