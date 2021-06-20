政Whats噏：《蘋果》禍港26周年　生日隨時變生忌

壹傳媒旗下嘅《蘋果日報》喺1995年6月20日創刊，今日(20日)就已經26年，但生日隨時變生忌！繼壹傳媒黎智英涉違《港區國安法》被捕後，警方上周以涉違國安法再拘捕壹傳媒5名高層，保安局更引用國安法凍結3間公司資產，涉款共1,800萬港元。去到呢個地步，《蘋果日報》有無糧出畀員工都成問題，隨時面臨執笠啊！

黎智英官司纏身，因組織及參與前年8月18日、8月31日同10月1日嘅3次非法遊行，被共判囚20個月，依家已經坐緊監，佢仲涉及違反《港區國安法》同欺詐罪等案件等候聆訊，換言之其鐵窗生涯將會「有排踎」。

至於被捕嘅5名集團高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光、集團營運總裁（前財務總裁）周達權、《蘋果日報》副社張陳沛敏同蘋果動新聞平台總監張志偉，其中張劍虹同羅偉光被控一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，日前喺法院提堂，案件押後至8月13日再訊。裁判官拒絕張同羅2被告保釋申請，指佢哋有再干犯危害國家安全行為嘅風險，2人現還押於荔枝角收押所。

其實早喺5月中，政府根據國安法，凍結黎持有的逾71%壹傳媒股份，估計涉資超過3億港元，另有相關銀行資產被凍結，有分析指，凍結資產通知將令香港《蘋果日報》資金鏈瀕斷裂。

由於依家再凍結3間公司嘅資產，壹傳媒嘅手頭現金僅足夠維持原有營運數星期，資金鏈已現斷裂危機，仲有消息指壹傳媒將去信保安局，要求解凍3間公司，如果不被接納，就尋求法院申請撤銷。老實講，條命都凍過水，仲妄想解凍？呢啲舉動可謂係垂死掙扎。

翻查首期保就業計劃獲批嘅名單，單係《蘋果日報》有限公司同《蘋果日報》印刷有限公司，受影響員工料至少逾800人。由於張劍虹同周達權涉嫌以欺詐手段用低價騙取使用將軍澳廠房的權利被捕，周更被檢控，政府相關部門正跟進，唔排除會收回相關土地，《蘋果日報》將難以營運。

《蘋果日報》已開始進入末路，有法律界意見認為《蘋果日報》面對嘅罪行涉及勾結外國境外勢力，加上3間公司並非個人，唔可以判監，按照國安法第31(2)條要求其停刊，先可以令定罪有足夠阻嚇力，再加上早前有政界消息指《蘋果日報》可能只能支撐多兩星期，睇嚟死期將至。