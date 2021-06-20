美媒專訪　還原5港人偷渡台灣輾轉抵美經過

5名參與反對修訂《逃犯條例》示威的香港青年，於去年7月中旬乘坐一艘雙引擎橡皮艇成功偷渡台灣，他們事後輾轉抵達美國，並尋求庇護。美國《華爾街日報》周日（20日）刊出專訪，還原他們的偷渡經歷，並披露美國與台灣協調了半年，才找到方法讓各人安全離開台灣。

報道指，5人年齡由18歲至26歲，他們在啟程前互不認識，其中兩人曾在反修例示威中被捕，分別控以非法集結及襲警等罪名。另一人則在前年11月理工大學及中文大學衝突期間，乘夜色從路軌逃脫後到處躲藏，香港警方曾多次搜查他的父母住所，其餘兩人的情況則未能確定。

在出發當日，5人在一處偏遠碼頭會合，他們都穿上不顯眼的短褲T恤，其中一人更拿着魚竿。他們登上橡皮艇後靠iPhone及指南針導航，航行5個多小時後仍發現身處中國大陸水域，期間遇上無法識別的船隻時曾嚇得要死。他們後來進入公海，入黑後以電話的閃光燈求救，約一小時後由台灣海巡人員發現，在東沙上岸後轉往高雄一處秘密地點安置。

部分人希望留在台灣，但台方官員憂慮可能成為北京入侵東沙的藉口。結果美國國務院得悉事件後介入，5名港人最終於本年1月13日乘坐客機飛往瑞士蘇黎世，再轉往美國紐約。