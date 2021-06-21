《東方》揭露爆眼女冇爆眼　蕭澤頤相信事件背後有劇本

前年在反修例示威中受傷的「爆眼少女」，《東方日報》早前獨家揭露她並沒有爆眼，且於去年已離港赴台灣，警務處副處長(行動)蕭澤頤相信事件令不少市民有很大的感受，又指整個修例事件充斥「假新聞、假消息」，警隊在應對過程中加強了澄清失實指控的能力，並且致力提升工作透明度，努力鞏固年輕人心中警隊的專業形象。監警會於去年5月發布了有關修例風波的專題審視報告，並提出52項建議，現時警方已完成一半，蕭表示未來會繼續研究落實其他建議。

談及「爆眼少女」事件，蕭認為當時被他人所利用繼而針對警察的市民，相信亦會有很大感受，稱事件「只有女主角是不夠，還有配角、劇本、和很多背後的角色和國際網絡」，形容事件發生後社交媒體的訊息傳播很快，本地及海外媒體迅速轉載，在短時間內已有人發起圍堵機場，甚至有1名內地記者受到襲擊及侮辱，而癱瘓機場更成為「國際大笑話」。蕭澤頤希望市民可嘗試「思考點解有人聲稱被警察襲擊導致嚴重受傷，但卻不走出來公開自己的傷勢，反而千方百計收起相關的醫療報告。」

蕭澤頤承認，在修例風波中警方確有些部分值得檢討，「可以做得好些」。針對監警會的52項建議，警方現時已完成26項，包括5項初期及21項中期建議，至於其他建議，蕭表示，警方會繼續研究。當談及「假新聞和假消息」時，蕭澤頤坦言，現時香港法律對假新聞仍未有定義，但經歷修例風波後，市民應該要明辨是非，知道「有乜係真，有乜係假」，強調「新聞自由並不代表假新聞自由，而自由亦不能凌駕於法律之上」。