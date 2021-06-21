申辦大型公眾活動　近兩年86%獲批

因修例風波引發的一連串衝突事件已發生2年，當中約4分之1被捕人士遭檢控，警務處副處長(行動)蕭澤頤表示，調查暴動及非法集結等罪行較為複雜，需時調查和搜證，針對前年香港理工大學的暴力示威，警方拘捕了1,393人，當中約3成已被檢控。至於近年公眾活動的申請，蕭表示，警方在前年6月至今年5月間共接到670宗通知，當中約86%獲發不反對通知書，未來會繼續按照相關法例去評估每個活動的風險。

談及修例案件調查的進度，蕭澤頤表示，調查與公眾活動有關的案件十分複雜，涉及的人數不少，搜證時亦需要經過更多的程序，包括翻閱大量的閉路電視等，但調查工作「無停過」，警方調查相關案件時亦絕不輕率。早前警隊招募退休警務人員協助處理各種工作的計劃仍然繼續。蕭稱，即使有疑犯在犯事後逃離香港，亦會終身被通緝，「只要他有一日返香港，一定會把他繩之於法」。

被問及修例風波會否改變警方日後批出不反對通知書的取態，蕭澤頤表示，由2019年6月至上月，警方發出了577份不反對通知書，約佔86%，又強調警方在作出風險評估時，會按每一個公眾活動的情況獨立評估，考慮活動對國家安全、公眾安全、公眾秩序、其他人的自由及權利的影響。但蕭又提到，雖然香港在多方面因素的影響下已「由亂變治」，但在一些標誌性的日子仍會有人煽動他人繼續違法，警方同時要防範犯罪的形式「地下化」，防止所謂「孤狼式」的襲擊，強調警方會「全面全天候收集情報」，嚴正執法。