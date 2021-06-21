「不忘初心　方得始終」　蕭澤頤鼓勵年輕人投身警隊

警務工作艱辛，惟近年警隊卻遭大規模抹黑，付出的汗水與回報不成正比，為此，蕭澤頤勉勵同袍「不忘初心，方得始終」，要時刻謹記加入警隊的初心，用心專業地服務社會，其熱誠相信市民亦會感受到。他又承認近年在招募遇到一定挑戰，但從近期舉辦的招募體驗日可見，投考人數亦見踴躍，他鼓勵有志服務社會的人士前來投考，相信他們會從工作中得到滿足感。

蕭澤頤指自小已立志加入警隊，他笑言其中一個原因可能是他有個當警察的父親。加入警隊多年，回頭一看，他享受自己的工作，堅定認為當警察是一份正義的職業，期間可以在不同崗位、不同部門，獲取不同的滿足感，他指：「例如與賊人鬥智鬥力，將危害社會的人繩之於法，好有意義」。

然而，用心保護市民、服務社會，不一定順理成章得到大眾認同。尤其修例風波起，警員遭到網民無情的抹黑，逾3,000名警員及其家屬遭起底，逾600名警員在處理黑暴事件時受傷，並承受巨大心理壓力。蕭特別提到，其中2名受傷警員，至今仍在接受治療未能歸隊，他代表整個警隊表揚2人的堅毅不屈，並且衷心感謝其家人對他們的支持。

至於招募方面，蕭指其實一直都不容易，因為警察工作有一定的危險性，且近年多個大型基建陸續落成，多個政府部門都要增聘人手，加上修例風波，令招募工作更見艱辛。他認為，隨着社會回復穩定，過去不理解警方工作的市民，對警察的觀感及態度已經有所改變，例如上月底舉辦的招募體驗日，他形容參與人數令人鼓舞，並直言會再舉辦有關活動，相信隨着市民對警方信心逐步提高，招募工作的反應亦會愈來愈好。

最後，他鼓勵有志之士放膽投考，指：「警察是一份很有意義的工作，可以在不同崗位服務，享受到滿足感，係一種福氣，如果年輕人希望服務社會，就應該投考香港警察」。

而他今年亦拍攝警隊宣傳片《守城》，希望加深市民對警隊的認識。