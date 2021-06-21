痛心年輕人受假新聞荼毒　蕭澤頤傾力協助重回正軌

反對修訂《逃犯條例》風波期間，網上充斥着假新聞、假消息，更有別有用心的人在網上鼓吹暴力，當中竟包括法律教授及前議員，不少年輕人以至學生被煽動犯法，斷送大好前途。警務處副處長（行動）蕭澤頤接受本報獨家專訪時表示，對此極其痛心，譴責他們的卑劣行為。為引領年輕人重回正軌，由他牽頭的警方推動社群參與工作小組於去年成立，主動聯繫不同界別，集思廣益，從而制訂適當政策讓警區推行。他強調警方會繼續專業地做好本份，爭取市民的認同。

修例風波兩年間有10,260人被捕，約 39.1%為學生，當中約55%為大專生、約45%為中學生，甚至有8名小學生。蕭澤頤十分關注學生被捕的情況，他指出，由於很多年輕人每日都花大量時間上網，有關情況在疫情停課下尤甚，然而，社交媒體充斥着大量假新聞、假消息，煽動參與黑暴、抺黑及仇恨警隊，嚴重影響年輕人的心智。

他舉例，部分年輕人被失實資訊誤導，以為被警方拘捕後，男的一定會被毆打，女的則會被強姦，其中一個極端的例子，有一名女學生被捕後甚至拿出一個安全套，着警員如果要強姦她，就要戴上，荒謬絕倫，令人慨嘆假消息對年輕人荼毒之深。

謬誤滿天飛、年輕人的不法意識滋長，蕭直指，全因有人不負責任地散播不實訊息，推年青人落懸崖，誤導他們年紀輕犯法不會有嚴重後果，就算被拘捕亦有律師支援。更甚者，有法律教授及有法律背景的前議員竟公開指，違法達義無問題，若犯事而留有案底，反而會令人生會更精彩，亦有前議員聲稱暴是解決問題的其中一個方法。

此外，網上亦有人「教路」，指被捕後一定要保持緘默。蕭稱，部分干犯輕微且非暴力罪行的人，若明確承認罪行，或有機會獲准警司警誡，不留案底，惟由於保持緘默，拒絕承擔責任，致他們白白錯失機會。修例風波至今僅25人接受警司警誡，獲准簽保守行為的則有96人。

說話至此，蕭甚為激動，炮轟這些別有用心的人行為卑劣，質問：「若理念咁崇高，為何他們不帶同自己的孩子和親人一起參與？他們應去看一看現時在囚的年輕人，好多父母是是草根階層，辛苦供子女讀大學，事件直接影響年輕人的前途。希望那些別有用心的人，用僅餘的良知，反省害咗多少個年輕人！」

為向年輕人傳揚正確的守法訊息，重建互信，警方去年年初成立一個工作小組，推動社群參與，小組主席正正就是蕭澤頤本人。他認為，要幫助年輕人重投正軌，單靠警方是不足，故小組主動向不同界別人士收集意見，包括校長、教師及家長、滅罪委員會、香港律師會、智庫團體、退休法官及專業人士等，又會定期與家長教師聯會及校長聯會主席開會。當小組擬定計劃方向後會交由各個單位及警區實行，例如安排參觀拘留中心，讓參與者了解拘捕流程及警務工作，提高透明度，破除謠言。

此外，警方明白網絡及社交媒體對年輕人的影響十分大，故為此加點功夫，透過年輕人經常使用的網絡平台及新推出的少年警訊手機應用程式，傳播防罪訊息及澄清謠言，避免他們誤入歧途，或成為罪案的受害人。就以今個月為例，警方舉辦「禁毒月」活動向市民，特別是年輕人宣傳及講解毒品的禍害。

蕭認為年輕人對警方的觀感有所改善，惟坦言要「一步一步來」，相信只要同袍繼續專業工作，維持治安保護巿民，他們的努力及真實一面會被看到，重新拉近警民關係。