劏房20部冷氣機極耗電　專家：電箱過熱隨時着火

本港劏房曾多次發生因電器或電錶短路引致的火警慘劇。本報記者目測仁蕙苑一樓至少有約20部冷氣機，可見電力需求極大。有機電專家指停電成因眾多，擔心若不改善有關問題，恐防會出現家居火警意外，促涉事人士盡快處理問題。另有租戶透露，每次停電均需聘請電工處理停電問題，每次費用由500元至2,000元不等，擔心長貧難顧，長遠不但會成為沉重財政負擔，亦治標不治本，未能徹底改善問題癥結。負責供電的中電發言人回應指，翻查過去兩個月紀錄，中電對該大廈的供電正常。

香港機電業工程專業人員協會主席黃錦耀指出，停電有機會因「跳掣」，即斷路器過載，或「燒保險絲」所致。他又指，若「跳掣」一般只需等待電流變細，電力便可恢復供應，惟他強調大廈應就此進行檢查，不能一拖再拖，有需要應向電力公司申請加大用電量。

電機暨電子工程師學會香港分會主席張星煒表示，停電有機會因電箱太熱所致。他指若屬這情況，有機會出現「熱過頭甚至着火」，甚至釀成火災，成為安全隱憂。張建議住戶盡早聘請合資格人士處理。

消防處回應指，於本月1日接獲一宗有關荃灣享成街16-32號仁蕙苑一樓平台，有懷疑僭建物及電力安全問題的投訴，並已於同月4日派員到上址調查，期間沒有發現違反消防條例的情況，惟發現一樓A及C單位和對出平台的懷疑僭建物，被用作分間單位。該處已將有關情況及電力安全問題轉介相關部門跟進。