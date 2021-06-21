斷電趕客　荃灣仁蕙苑商戶損失慘重

位於荃灣享成街仁蕙苑的地舖租戶及住戶，自上年開始，不時遭受大廈停電問題，至上月中，情況更漸趨嚴重，一周至少停電3次，每次停電少則半小時，長則兩小時，極度影響商戶營運。有住戶透露，因一樓其中兩個單位是劏房，而每個單位至少劏開8間房間，每間房獨立設有冷氣機，導致住戶與商戶「扯電」。尤其夏天，停電更如同三餐般，每日三停。該大廈商戶向本報透露，曾因多次停電而損失不少客源，估計至少損失5位數字營業額，同時擔心停電觸發火警，生命堪憂；亦有獸醫診所表示因停電問題，而未能為動物進行較複雜的手術，損失至少百萬元。

本報記者上周到場視察，發現該大廈地下有12間商戶，當中八成是食肆，當日大廈地舖及住宅一樓A座及C座單位，更於晚上7時多停電，約大半小時後方始恢復電力，全部食肆均需馬上暫停營業，記者視察當日亦親歷停電之苦。其中有經營中式餐廳的員工陳小姐透露，餐廳曾接到外賣訂單，亦因停電導致廚房未能煮食，只能取消訂單，最終損失至少4位數字的營業額。

另一餐廳的員工劉小姐表示，近月幾乎日日停電至少一次，並多於晚上繁忙時段約8時開始停電，導致生意大受損失。她續稱，因為停電，食材未能妥善保存而需丟棄，無奈下只能大手購入戶外野餐煮食爐以備停電之用，餐廳冷氣機及雪櫃亦因多次停電而報銷，損失以萬元計算。

該餐廳另一員工王小姐則指，停電問題始於去年，由於一樓部分單位的供電與商戶共用，因應今年較多餐廳進駐該大廈，商戶對電量需求增加，一樓兩單位又持續劏出多個房間出租，導致電流未能負荷，多次出現停電情況，餐廳最終只能自費購買多把小風扇，紓緩問題。她又稱，早前因天氣炎熱，不少客人亦因餐廳突然沒有冷氣供應，而拒絕再光顧，損失大量客源。

該餐廳食客陳生指出，上周三晚上在上址進食時突遇停電，幸好其餐飲已送到，遂趕快吃完離開。他直言，若停電問題屢次發生，相信對餐廳營業有重大損失。

另有從事寵物行業的商舖指，停電問題嚴重影響生意，而且為顧及動物的安危，至今仍不敢進行較複雜的手術，擔心中途停電，估計損失至少約百萬元。