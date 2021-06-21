東方日報A1：平台劏20伙　荃灣舊廈招火魔

公營房屋短缺，劏房應運而生，惟政府規管不力，劏房僭建問題形同都市炸彈！位於荃灣享成街近50年樓齡的私人大廈仁蕙苑一樓平台，僭建近20間劏房出租，導致大廈用電量急增，連帶地下商戶「扯電」，電流超負荷，住戶及商戶終日飽受停電之苦，夏天更曾每日3停電。屋宇署早於2018年已向涉事業主發出命令要求拆除僭建，但事隔3年情況變本加厲，若按照每戶劏房月租逾4,000元計算，估計業主年收入近百萬元。有機電專家指頻密停電情況異常，恐現火警；另有工程師直言平台僭建可影響大廈結構穩定性。議員炮轟屋宇署多年懶理平台僭建，又質疑劏房單位出現喉管亂駁，在新冠肺炎疫情下，或有播疫危機，促該署勿事後孔明，應盡快處理。

政府懶理劏房問題，不但未有監管業主改裝劏房，更對僭建問題「慢半拍」，如同默許僭建，最終苦果由基層市民承擔。有居於仁蕙苑的劏房戶指，單位業主不但在承租前隱瞞大廈停電問題，更濫收電費，收費較電力公司費用高出五成。

本報翻查土地註冊處文件，仁蕙苑A座及C座單位在未獲許可下，在處所批准平台進行僭建，屋宇署於2018年發出命令要求該兩座的所屬業主，拆除單位平台的僭建，並根據建築物條例向上述兩位業主發出命令，下令60日內完成相關工程，但並無文件顯示已糾正問題。本報記者往現場視察，見涉事單位仍有多個房間，相信僭建劏房持續至少3年，若按照每戶劏房月租逾4,000元計算，估計業主每年收入近百萬元。

居於一樓其中一單位的劏房戶陳先生透露，單位內約有8至10戶家庭居住，部分房間不設窗戶。他表示租住前，並不知單位常停電，但租住後發現停電相當嚴重，多數在各戶煮食期間停電，擔心長久會出現漏電及短路，甚至導致爆炸，引發火災。陳又懷疑業主濫收水電費用，其中電費更較目前的電力公司費用貴約五成；他向業主反映，要正視停電問題，但只換來冷言「唔滿意就搬走」。他批評政府部門漠視基層苦況，對劏房安全問題視而不見，任由業主欺壓小市民。

記者扮成租客致電其中一單位的陳姓業主查詢出租劏房，該業主指劏房單位月租較市價便宜，以往一直透過網上中介網放租至少5年，一直備受住戶追捧，當中多個單位已獲承租多年，目前未有新租盤放租。他又透露，單位至少有8個房間，每個房間面積約100平方呎，各房間有獨立洗手間及冷氣機，而單位內則設有公共空間供各房戶晾衣服，而每間房月租約4,300至4,800元不等。惟當記者表明身份後，該業主即時轉口風，指對劏房及停電事情一概不知，並匆匆掛斷電話。

資深土木工程師倪學仁指，大廈平台僭建多個房間，若用作分隔單位的間隔牆使用較厚重物料，會對樓板造成極大負擔，影響大廈結構穩定性。他擔心若租戶放置大量家具及雜物，會增加平台倒塌危機。

議員柯創盛狠批屋宇署處事一向龜速，「不能急市民所急，想市民所想！」懶理僭建安全隱憂。他形容大廈平台僭建多個劏房，或增加樓宇負荷壓力，恐致樓宇倒塌。他又直言若每戶劏房都增設洗手間，有機會胡亂接駁喉管，增加住戶染疫風險，事態嚴重，絕不能接受，並指摘署方責無旁貸，應盡快作整頓，不能對僭建一拖再拖。

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