港鐵退休工程師創車站書法　屯馬綫土瓜灣站寫成「圡瓜湾」

「圡瓜湾」的「圡」多出來的一點是為了保持字體的平衡。

屯馬綫全線通車在即，屆時宋皇臺站、土瓜灣站兩個新車站將會啟用，站名將一如以往地以特色書法展示於車站月台牆上。土瓜灣站日前舉辦開放日，該站書法字「圡瓜湾」的「圡」字引起市民熱議，創作這些港鐵車站站名書法的區傑棠表示，「圡」是「土」的異體字，以行書來書寫，字體活潑多變，而該字多出來的一點是為了保留字體線條的節奏感，保持字體平衡。

現時港鐵各站月台上的車站站名書法，均出自區傑棠的手筆，包括即將開通的屯馬綫宋皇臺站和土瓜灣站。由於宋皇臺站一帶曾發現大規模的宋元時期遺迹，啟發他以行書來創作。他稱，宋代已發明印刷術，書法較少被用作抄書、抄經，所以字體會較活潑，甚至可以刪減筆畫，甚有個人風格，而從宋皇臺、土瓜灣站的書法字中，不難發現字體的綫條強弱、色調輕重不一，正是行書風格之一。

區表示，土瓜灣站的書法字「圡瓜湾」，當中的「土」寫成了異體字的「圡」，是因為「圡」多出來的一點既能保留線條節奏感，亦保持字體的平衡，體現了行書的變化多端風格。而「宋皇臺」三字亦不易寫，因應當中有兩個字筆畫較多，感覺較重。他指，要寫出字與字之間的虛實對比，方算合格。

區是港鐵退休工程師，曾參與設計及興建港島綫，由於港島綫月台呈「半圓彎形」，容易對乘客產生壓迫感，當時他的外籍上司見其寫得一手好書法，建議他在月台牆上題字，「很多外國人都會莫名被書法字吸引，他們未必識那個字，但都能感受到線條的節奏感。」他相信當時上司認為書法字的柔和線條和節奏感，能讓乘客放鬆，

要數最有印象的作品，區第一時間就想起「西灣河」，因為第一次下筆就已經做到每個字都平衡，並完成作品。直至今日，區仍無償地為港鐵題字，他稱港鐵站就如自己的作品展覽館，看到自己的作品展出，亦有一份滿足感。