中大兩尖子獲獎學金赴英深造　致力神經科學及藥物學研究

香港中文大學兩名尖子獲獎學金，將赴英國牛津及劍橋大學深造，冀透過學術研究，分別研發抗癌藥物，以及讓大眾減少對精神疾病的歧視。他們稱，在中大中西合璧的學術環境，讓他們明白生物倫理及道德的重要性，期望有助他們在科研路上走得更遠。

中大生物化學課程畢業生蕭垚靚榮獲「利黃瑤璧千禧獎學金」，將赴牛津大學修讀神經科學博士課程。蕭初中時罹患失眠症，一度休學在家自修，直至進行認知治療及藥物治療，情況才好轉。在父親鼓勵下，她奮發圖强，成功考入中大，更立志鑽研大腦神經和睡眠機制，「希望透過學術研究，讓大眾明白精神疾病、失眠症也是病，從而減少針對病患的歧視」。

蕭曾分別在中大、美國加州大學伯克利分校、台灣中研院的實驗室參與研究，獲得寶貴經驗。她形容研究是磨練過程，需要放下得失心，不斷嘗試，才會有意外收穫。她期望於牛津大學有機會跟隨神經科學專家Adam Packer學習光遺傳技術，再應用於睡眠研究。

中大分子生物技術學課程畢業生吳天朗則獲「蓋茨劍橋獎學金」，將於劍橋大學修讀藥物學博士課程。吳受任職護士的媽媽薰陶，自小對生物及醫學有濃厚興趣。在學期間，他積極參與不同實驗室的研究項目，包括本地生物科技公司的精準醫療項目，以及香港兒童醫院的抗體藥物研究。

受生命科學學院院長黃錦波教授啟發，吳立志朝蛋白質研究的方向發展，於劍橋大學也會跟隨醫學藥物權威 Laura Itzhaki 教授，研究如何改造蛋白質的結構，開發對抗癌細胞及免疫系統疾病的藥物，冀為癌症治療和藥物開發作出貢獻。