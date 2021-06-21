東方民調：交通意外頻生　改善措施治標不治本

香港屢次發生涉及「孭仔燈」交通事故，現時全港有逾百個路口設有「孭仔燈」，淪為馬路陷阱，有關注團體曾多次促運輸署改善設計或取締「孭仔燈」，惟當局充耳不聞。有議員認為人命關天，炮轟運輸署歎慢板，輕視事件嚴重性，促盡快改善。

「孭仔燈」是在原本交通燈的綠燈旁邊，加裝另一個箭嘴燈號，指示車輛左轉或右轉。但由於箭嘴燈號和綠燈兩者同樣以綠色作為燈號顏色，容易令駕駛人士「睇錯燈」，把代表可轉彎的箭嘴燈號，誤看成是代表可直行的綠燈燈號，結果於路口與其他車輛互撼，跌入奪命陷阱。

本報曾多次指出有關大涌橋路的「孭仔燈」問題，各界曾多次就上址問題向運輸署反映，要求改善「孭仔燈」設計，惟當局敷衍了事，死撐指已全面檢討大涌橋路的情況，提出多項中短期改善措施，包括優化交通燈位置、在路口增設交通島，以及在大涌橋路至沙田圍路路口及火炭路路口加設攝影機監察衝紅燈等。但是交通事故仍然沒完沒了，反映相關的優化措施明顯不足夠，治標不治本。

翻查資料，香港過去6年至少發生17宗涉及「孭仔燈」的交通事故，共導致78人受傷及4人死亡。香港汽車工業學會會長李耀培指，香港有十字路口4邊均設有「孭仔燈」，若司機不熟悉道路，或會感到無所適從，甚至「睇錯燈」；而且巴士或貨車等車身較高，尾隨的私家車未必可看到「孭仔燈」的燈號，一旦跟隨駕駛可能會發生意外，有一定危險性。

議員葛珮帆表示，設有「孭仔燈」的路段意外頻生，造成多人死傷，她批評運輸署歎慢板，至今未有提出有效的改善方法，反映當局輕視事件的嚴重性，令類似意外一再發生，當局應該盡快改良有關設計，甚至取締「孭仔燈」，否則悲劇只會不斷重演。