東方民調：司機易混淆睇錯　大涌橋路10日兩車禍

沙田大涌橋路近日再發生奪命車禍，令人關注「孭仔燈」設計問題，不時有司機疑混淆燈號肇禍，外界多次要求運輸署改善道路安全。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者質疑香港交通設計存漏洞，批評「孭仔燈」危機四伏，淪為馬路炸彈，當局卻視而不見，漠視危機，罔顧人命。受訪者批評香港道路規劃落後，惟當局改善道路安全僅小修小補。

設有「孭仔燈」的沙田大涌橋路短短10日內發生兩宗嚴重交通意外。本月13日一輛專線小巴及一輛私家車在沙田圍路及大涌橋路交界近河畔花園對開撼撞，小巴司機慘被拋出夾在小巴及路面之間，當場死亡，意外釀成一死7傷，事件再次令人關注該路段安全問題。

大涌橋路一帶頻頻發生交通意外，死傷不計其數，但該處並未列為交通黑點，有政黨及組織則要求港府全面檢討上址交通燈指示設計，包括考慮取消或遷移現時十字路口的「孭仔燈」。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問282名18歲或以上市民，結果顯示，大涌橋路再發生奪命車禍，令人關注「孭仔燈」設計問題，35%受訪者質疑交通設計存漏洞；27%批評設計錯誤釀奪命陷阱；24%憂「孭仔燈」淪馬路炸彈。

該路段屢發生嚴重車禍，仍未列為交通黑點，59%受訪者轟當局漠視危機；22%斥陷阱處處，惡性循環；9%批評當局視人命如草芥。

運輸署曾檢討大涌橋路情況，包括在路口加線及標誌等，但未有觸及取締「孭仔燈」問題，35%受訪者批評當局敷衍了事；31%斥治標不治本；26%認為優化措施不足。

全港逾百個路口設有「孭仔燈」，以疏導交通擠塞，38%促當局改善道路設計；30%憂危機四伏；22%直指道路規劃落後。

外界多次要求運輸署改善設計或取締「孭仔燈」，43%批評當局改善道路安全歎慢板；23%轟當局罔顧人命；22%認為應盡快取締。

調查亦顯示，48%受訪者批評港府改善道路安全不力，未能提升道路安全；27%直斥小修小補，無心改善；16%轟無急市民所急。

綜觀情況，大部分受訪者批評交通設計錯誤釀成奪命陷阱，「孭仔燈」存在危機，應盡快取締，惟運輸署改善道路安全歎慢板，優化道路措施亦治標不治本，當局任由交通意外屢屢發生，視人命如草芥。