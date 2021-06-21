議員指凍薪為合適決定　批公務員表現欠佳　政府承認需改善

公務員連續兩年凍薪，有議員今(21日)在立法會會議上，批評政府施政及公務員表現未如理想，工作效率慢，又經常推卸責任，影響社會對公務員團隊觀感。政府承認部門需要正視及努力改善情況，並應思考如何解決問題，加強跨部門合作。對於有議員指基層公務員在凍薪情況下面對通脹，經濟壓力變大，局方指明白基層公務員情況，強調公務員薪酬調整非按通脹或通縮決定，而是根據整體情況考慮。

公務員及資助機構員工事務委員會今早召開會議，討論2021至2022年度公務員薪酬調整。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指凍薪是較適合決定，社會對政府薪酬調整有所期望，政府施政及公務員表現很重要，惟過去外界批評公務員處理事情效率慢，收到求助卻對外稱「唔關我部門事」，亦未見部門主動跟進處理，同時有公務員抱著「少做少錯」心態，予市民感覺很差。他希望局方可改善團隊形象及工作效率，令市民認為現時公務員待遇是「物有所值」。

公務員事務局局長聶德權回應指政府工作未必能令人滿意，承認有地方需要改進及接受批評。但公務員付出的成果較少市民知道，認為需要努力令公眾了解政府工作成果。他又承認如部門接到求助的工作時對外指與部門無關，予市民較差印象，認為公務員應思考如何解決問題，及加強跨部門合作。

另外，勞工界議員陸頌雄指凍薪決定不但影響公務員團隊士氣，亦擔心影響私人市場情況。他指現時經濟好轉，服務業捱過寒冬，惟凍薪決定或予部分不受疫情影響的私人企業認為可「按兵不動」，不作薪酬調整，認為政府沒有考慮決定對整體市場的影響。議員葉劉淑儀則關注明年作薪酬調整時，會否考慮公務員士氣。

聶指，疫情對各行業影響嚴重，現時本地疫情受控，經濟可復甦，但疫情反覆、存有很大不確定性，需要小心處理。他又指不論凍薪、減薪或加薪均帶來不同影響，雖然薪酬調查與生活指數結果為正數，但認為凍薪是合適決定。他續稱，雖然有工會認為政府過去兩年考慮薪酬趨勢調查結果後仍凍薪，認為不應再進行調查，但政府並不同意說法，認為相關數據有參考價值。