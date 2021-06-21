貧窮情況報告遲一年始公布　議員斥嚴重滯後難反映實況

港府於去年12月23日公布2019年香港貧窮情況報告，勞工及福利局今日(21日)向立法會福利事務委員會簡介報告的主要分析結果。會上有多名議員批評，貧窮情況報告的公布嚴重滯後，質問當局會否檢討報告公布時間；有議員亦「追數」，炮轟政府承諾統一長者生活津貼至今15個月都未有時間表，直言「愈聽(官員)回應就愈㷫」。

議員柯創盛批評，當局處理貧窮的工作「比上不足，比下有餘」，指出「貧窮線」的目的是希望讓社會了解本港貧窮情況的趨勢，但公布嚴重滯後，未能貼近現實情況，質問當局會否檢討報告公布時間。他續指，基層市民現時面對手停口停、借債度日的困境，批評政府創造職位時未有照顧婦女勞動力，又斥出席會議的勞工及福利局副局長何啟明，回應提問時「答得虛，如在太空」，直言「你做副局之前都做過地區工作」。

議員田北辰於會上「追數」，炮轟政府承諾統一長者生活津貼至今15個月都未有時間表，並以財政評估作藉口，直斥「不明白財政評估為何在承諾市民後才做，一是你(特首)想清楚先好講」。對於何啟明回應指，於上次會議已就相關事宜作答覆，沒有補充，田怒斥「愈聽你回應就愈㷫」。