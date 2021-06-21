消費券下月4日起接受登記　當局籲市民毋須急於首日申請

電子消費券下月4日起接受登記，最快8月1日派發。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日（21日）提醒，市民只要在下月17日前透過網上登記，就能夠在8月1日取得消費券，呼籲市民毋須急於首日登記領取。

王學玲在電台節目上表示，根據去年現金發放計劃的經驗，大部分市民在計劃開展初期已會完成登記，相信登記期限為6星期是足夠的。至於書面登記涉及較多人手工序，處理時間會較長，將於9月1日起才會發放第一期儲值額。當局已就系統進行壓力測試，相信系統能夠應付，而各個支付工具提供不同的推廣優惠，市民實得的金額會超過消費券訂下的5000港元，但她並不鼓勵市民將消費券套現。

王學玲又警告，私下買賣消費券對雙方都有風險，營辦商亦會監察交易紀錄，一旦交易情況不尋常，例如發生合謀套現的情況，則會通知當局，或將商戶列入黑名單，不可再參加消費券計劃，甚至交由執法機構跟進。

八達通營業及市務總監李玉兒則表示，八達通現已涵蓋超過90%可使用消費券的商戶及服務，包括公共交通，相信可滿足全港市民需求，公司亦擴大商戶種類至電子產品及網購，亦有消費券使用獎賞。如果市民想以消費券購買較昂貴的產品，可以要求商戶分單。八達通的系統也可以識別到市民消費時，哪些項目是消費券範圍花費的金額，市民可以透過手機應用程式、網頁及電話熱線，查詢消費券交易紀錄。