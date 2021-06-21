增公務員學院院長首長級職位　議員擬破缺口開「綠燈」

政府宣布2021至2022年落實公務員編制零增長，有部門早前向立法會建議開設有時限首長級編外職位，因未能「數夠數」而撤回。不過，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今(21日)開會討論開設公務員學院院長職位時，卻獲委員開「綠燈」通過交付人事編制小組委員會審議。政府指如建議獲財務委員會通過，將以合約形式聘用院長，料其可於明年1月上任，推動學院硬件建設及落實培訓計劃。

曾反對政府開設新職位的批發及零售界議員邵家輝指，對開設院長職位「有不同看法」。他指經過「黑暴」事件，發現公務員團隊中有人不理解國家，認為成立公務員學院有迫切性及需要，並設立該職位統籌運作，令公務員了解國家與香港過去的歷史，及改變公務員「鐵飯碗」心態，他更表示將協助局方說服所屬政黨支持。

公務員事務局局長聶德權指開位有迫切需要，公務員應掌握了解中國發展，香港才可準確貫徹發展一國兩制。至於在公務員培訓中，他同意需要完善公務員團隊文化及管理制度。

議員郭偉強表示，公務員學院大樓需要待數年後才落成，關注是否已制訂工作目標及方針才急着開位，又指對院長有期望，認為對方需要提升公務員工作效能。聶回應指大樓料在2026年底才完成，現已設臨時培訓地方，認為軟件工作同樣重要，包括推動有關國家發展、領導才能及與國際協作等培訓。

另外，議員葉劉淑儀認為成立學院後，不應取消到海外著名大學的交流及培訓。她強調在中國被西方國家圍堵情況下，香港需要出外建立網絡，又指「這些名校不是沒有腰骨」，有美國科學組織在社交平台批評美方對華政策，更指自己亦有轉發貼文，聶可以追蹤其專頁留意，強調政府派公務員外出交流可協助國家發展。聶回應指公務員不單需要認識中國發展，香港作為國際都會，需要有國際視野及觸覺，又指應關注東盟發展，希望學院未來亦成為交流的地方。