涉前年二號橋暴動　5名中大生不認罪開審

警方於2019年11月欲進入中大搜查，演變成激烈衝突，有人在中大二號橋向警方投擲逾20枚汽油彈。5名當日被捕的中大生，被控以暴動、在非法集會時使用蒙面物品、以及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具等共8罪。5名涉案中大生否認控罪，案件今天（21日）在區域法院開審、並移師西九龍法院，由暫委法官張潔宜審理。控方指，根據各人被警員截停的位置、當時衣着及身上物品，有足夠環境證據推論各人參與二號橋暴動，並指根據現場片段，由於衝突已發生一段時間，故現場不見有途人逗留。

5名被告為劉晉旭（21歲）、符凱晴（21歲）、高梓斌（21歲）、陳歷釋（18歲）和許貽顓（20歲），均為中大學生。控罪指，5人於2019年11月11日，在中大賽馬會學生宿舍一座附近二號橋及環迴東路一帶，參與暴動；及在非法集會中，無合理辯解而使用蒙面物品；符另涉管有一支螺絲批和一個金屬錘頭；許則涉管有一把扳手。

控辯雙方承認事實指出，中大二號橋及環迴東路一帶當日發生暴動，並有人作出實際破壞社會安寧行為，包括集結在環迴東路馬路上、放置磚塊阻礙車輛通行、用垃圾車衝擊警方防線、以及投擲雜物和汽油彈。下午警方防線4度遭到衝擊，示威者用黃色垃圾車作掩護，向警方投擲硬物及累計共23枚汽油彈，警方則施放催淚彈驅散。

控方的開案陳詞指，當日另有示威者從後方把硬物運到前線，及用雨傘築起防線與警對峙。當日近下午2時半，有人在中大二號橋及環迴東路一帶的黃色垃圾車後方，向警方防線投擲汽油彈，警方其後推進及在垃圾車後一帶拘捕各被告，各人身穿黑衣及戴防毒面罩或面巾等物品，其中高另攜有木製盾牌，符及許身上則被搜出螺絲批、金屬錘頭及扳手。控方指可用於拆毀物品，以作材料去加固障礙物。聆訊下午續審。