涉前年理大外圍衝突　9青年否認暴動罪開審

前年11月理大爆發衝突期間，理大外圍的油尖旺亦出現多區衝突。9名男女期間被指在佐敦拔萃女書院外參與暴動而被捕，9人今（21日）在區院否認控罪，案件開審。控方指其中一人曾站在示威者前線並檢起水馬與警方防線對峙，而各被告均在現場附近被被捕，且佩戴防毒面具、頭盔等裝備，他們乃有共同目的地參與是次暴動，而他們身處現場即使不是親參與，亦是鼓勵了其他暴動的人，並與該些人有共同協議。

被告依次是陳國威(18歲，學生)、陳子謙(26歲，會計文員)、江鏡棠(25歲，機電工程師)、陳霆堃(17歲，學生)、黃適哲(20歲，學生)、梁嘉星(22歲，設計師)、曾倩儀(23歲，銀行職員)、鄧錦樂(22歲，無業)及詹隆享(25歲，測量主任)，共被控一項暴動罪，指各人在2019年11月18日，在九龍加士居道拔萃女書院外與其他不知名人士一起參與暴動。另梁及詹各再被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，分別指梁管有一把剪刀、一罐打火機燃料，詹則被指管有一把六角匙及板手。法官並應控方申請，下令不得披露將於審訊中出庭作證的9名警員的身份或資料。

控方開案陳詞指，當日早上理大附近地區出現多場非法集結，並演變成暴力示威活動。數百名示威者於中午集結在彌敦道及加士居道，有示威者以磚塊、柵欄等設置路障，並與警方發生衝突，其後演變成暴動。中午一時許，一批示威者由彌敦道轉入加士居道，部分示威者手持汽油彈及鐵通等武器，又檢起水馬等作盾牌，與警方防線對峙。控方指9名被告正身處該批示威者中，有媒體片段拍到第4被告陳霆堃站在前線，步向警方防線，並檢起水馬向警方推進。

警方其後展開驅散行動，期間有示威者以汽油彈擲向載有警員的警方小巴，9名警員A至I遂落車追捕示威者，並在書院外或附近截停及拘捕9名被告。各被告被捕時均穿黑衣或黑外套，配備防毒面具、面罩、手套等物品；另梁及詹則被搜出涉案物品。