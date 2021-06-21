網台主持被控違禁聚令　官提警作供勿加意見

綽號「霸氣哥」的網台主持曾建峯及另一名男子，被控去年勞動節在沙田新城市廣場的「和你唱」示威活動中違反禁聚令，2人否認控罪，案件今天（21日）在沙田裁判法院開審，作供警員3次表示忘記當日情況，要求翻看警員記事冊確認答案；裁判官覃有方多次提醒警員「聽清楚問題」，強調「俾口供唔係講座，我哋唔使詮釋，唔係就變左專家證人俾意見」。

2名男被告依次為45歲曾建峯及42歲宋本浩，他們分別被控於2020年5月1日，在新城市廣場一期3樓335號舖外及在3樓中庭無合法權限或合理辯解下參與受禁群組聚集。

高級督察楊欣寧甫開始作供，便表示自己忘記了案發當日到達沙田之前在哪裏當值，希望可以查看警員記事冊，惟裁判官拒絕其要求。其後主控問楊封鎖線的位置，他表示寫下了店舖號碼在記事冊上，再度要求想翻看記事冊，在辯方律師同意下獲准查閱。最後一次楊就表示忘記了自己用擴音器發出警告的時間，則不獲批准查看記事冊。楊續指，當日他帶領同事進行高調巡邏，裁判官即追問何謂「高調」，表示自己「第一次聽」這詞語。楊回應「即係高姿態、大批警員一齊巡邏，俾市民見到我哋放心啲」，裁判官問「高調巡邏」是不是警隊內部字眼，楊同意，表示「唔好意思，我應該講『巡邏』」。楊指現場當時約有100至200人聚集，裁判官即問楊可否收窄範圍，楊便更正回答為100至150人，裁判官表示「我唔係批評你⋯⋯但點解你開頭咁講呢？我哋可能會以為係175人咁樣⋯⋯」。

楊續表示，當時有超過一半聚集人士有份叫口號。辯方律師質疑現場人士均戴了口罩，故楊不會知道誰有份叫喊。楊同意並指「最多見到口部動作」。裁判官即打斷「咁遠你都見到？」楊表示「我講多左句」，裁判官便提醒他，作供只可以講自己的所見所聞，不應加插自己的想法及意見。

向曾建峯發傳票的警員焦國豪作供指，當日防線外約有150人，身穿反光衣、自稱記者的人士佔大多數，非反光衣人士約只有大約30至40人，他們不停游走。焦表示曾經有一刻見過5個人同時在被告身邊，但很快又散開，焦指「我諗佢哋傾幾句計」，裁判官再三追問焦如何確認他們正在交談，指「嗌交都得㗎喎」，問焦有否聽到他們的對話，焦表示聽不到，但強調他們的表情不似在爭吵。

向宋本浩發傳票的警員楊國康臢則供稱，當日見到宋戴著黃色頭盔、護目鏡，覺得他的裝束與眾不同，故特別留意他。楊警又指自己當日身穿「韓國仔」（防暴制服）當值，立刻被裁判官糾正「你唔好講啲你以為正確嘅術語啦，如果法庭有個韓國人，你話幾有歧視性」。