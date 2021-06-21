恒大畢業生薪酬疫市升5%　任職公關傳媒平均月薪1.5萬

科技日新月異令新媒體發展迅速。香港恒生大學公布2020年畢業生求職調查顯示，從事公共關係及廣告工作，以及新聞及傳媒工作的畢業生，平均月薪約1.5萬港元，按年分別上升約5%及2%，其中有畢業生的月薪更超出港幣1.9萬港元。恒大指，各行各業對商業傳播、企業傳訊及傳播科技專才需求殷切，以制訂全方位的線上線下傳播策略。

融合媒體及傳播科技文學士2020年畢業生鄧小宇，現於上海一間營銷集團任職新業務拓展經理，為品牌提供市場策劃服務，月薪逾1.9萬港元。他曾為大型連鎖服裝品牌提供內地、香港及新加坡的市場推廣方案，由於內地人傾向衝動消費，香港人則以理性消費主導，故須針對消費模式差異制訂不同的宣傳策略。

鄧指，課程培養國際視野及商業市場洞察力，加上拍攝及剪接等實務應用技巧，令他在職場大派用場，受到上司及同僚的信賴。

恒大協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹強調，科技發展令傳播方式推陳出新，惟將準確及高質素的內容傳遞予受眾，才是成功關鍵。她指，現今企業及機構都重視建立品牌形象，紛紛在社交媒體平台開設專頁，以多元化的方式與持份者緊密溝通。

她認為，恒大傳播學院課程結合商業及傳播科技元素，讓學生能夠靈活適應市場轉變，在職場發揮專業知識及其優勢，畢業生不僅能投身傳媒行業，亦能於商界工作，就業出路多元化。