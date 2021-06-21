男生磚擲水炮車判感化　上訴庭判詞指過輕改勞教

18歲男學生陳業云於去年元旦大遊行向水炮車掟磚，並管有錘仔、𠝹刀、易燃液體、打火機等。他早前承認刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪，主任裁判官錢禮於去年8月判他18個月感化。律政司認為判刑過輕，申請覆核刑期得直，高院上訴庭改判被告入勞教中心。上訴庭今（21日）頒下判詞解釋裁決理據，指原審裁判官錢禮判刑時原則性犯錯，過分寬容亦無助被告更生，相反被告需要訓練紀律。

張慧玲法官在判詞中指，被告向警方水炮車擲磚的行為並非單單破壞一輛汽車，而是挑戰法律及秩序，產生漣漪效應，激發他人倣效。張官亦不接納辯方律師指被告是一時衝動，因他當時身上有鎅刀、打火機及錘等物品，他亦承認帶該些物品到現場打算用以進行破壞，故擲磚並非出於衝動。另外被告身上有一樽可用作燃燒彈的易燃物品，雖然他稱知有何用途，是有人交給他的，法官指即使說法屬實，但被告身上有打火機，他又承認有意圖作破壞，雖然他確沒有使用該些物品，但若使用反會令刑責更重。

判詞又指原審裁判官無清楚說明如果何考慮判刑，上訴庭認為並不足夠。而且當原審處理控方覆核刑期申請時，上訴庭已就年輕人干犯同類嚴重案件頒下量刑原則，但上訴庭看不到原審決定維持原判時有否考慮該些原則，故認為本案的判刑過輕。