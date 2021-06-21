石硤尾邨美賢樓現垃圾屋爆蟲患　逾百曱甴木蝨爬出單位擾民

石硤尾邨美賢樓驚現垃圾屋，自上月開始爆出曱甴及木蝨蟲患，嚇煞居民！據悉涉事住戶疑有拾荒習慣，單位內存有不少雜物，傳出陣陣異味；不過最可怕是竟藏有逾百隻「小強」亂爬及木蝨亂跳，相當嚇人！而此等害蟲更爬出涉事單位，循走廊入侵其他同層單位，令相關居民被迫拋棄近門口的家具「自保」。當區區議員冼錦豪今(21日)形容事件恐怖，呼籲相關居民切勿在垃圾房及垃圾站執拾雜物回家，以防家居淪為蟲患溫床。

今次爆出可怖蟲患的單位位於美賢樓一個低層單位，據了解此單位一直有人居住，而年過半百的涉事住戶不時拾荒，令家中堆滿雜物；數以百計的曱甴爬上牆壁及天花，木蝨則於家具上肆虐亂跳。

深水埗區議員冼錦豪表示，約兩周前接到有涉事樓層的住戶投訴，指有曱甴及木蝨從走廊入屋，為了對付惡蟲，甚至自掏腰包買滅蟲藥及自發到走廊加緊清潔，「居民自發去殺蟲，甚至丟棄家具避蟲，但不排除害蟲已爬到樓上樓下」。

冼錦豪指出，當時經視察後發現源頭為一個位於走廊盡頭的單位，直言當日抵達該垃圾屋時，住戶一打開門就見屋內爬滿小強，更有小強直接爬上住戶身上，相當嚇人。他引述涉事住戶自言因經濟問題而無力滅蟲，故與管理處商討後，由管理處派員清潔樓層及單位。早前涉事住戶一度拒絕讓清潔人員入屋殺蟲，至今日終同意讓清潔人員3度入屋施放殺蟲藥，其後會視乎情況再清理現場。

房屋署回覆指，石硤尾邨物業服務辦事處於本月16日接獲報告指美賢樓某單位有清潔問題，隨即已派員前往視察，經勸喻後，該單位住戶承諾自行清潔。而辦事處已於同月18及19日安排在有關樓層進行深層清潔，包括清洗地面及噴灑殺蟲水。

該署續表示，因其後發現住戶未能自行清潔單位，故於今安排清潔人員協助清潔，並已完成清潔工作，並會繼續留意情況，按需要為住戶提供適切協助。