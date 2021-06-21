抵港者已接種疫苗及有抗體 檢疫期可減至7日 下周三實施

抵港者如已完成接種疫苗、檢測無染疫及有抗體，檢疫期將可縮至7日。

歐盟近日放寬旅遊入境安排，港府今日(21日)公布，為便利港人及非港人出入境，決定放寬檢疫期，宣布入境香港人士只要符合3個條件，包括已完成接種新冠疫苗並過14日、機場病毒檢測無確診、驗出帶有抗體，抵港後的檢疫期可縮短至7日。有關安排分兩階段實施，首階段適用於港人，料下周三(30日)推行。港府指接受抗體測試與否屬自願性質，並須自費進行。

港府表示，放寬檢疫期的安排分兩階段實行，第一階段適用於香港居民，有關人士已完成接種疫苗，他們出境前自行在坊間驗血清證明有抗體，只要3個月內回港，便可只檢疫7日。港府會盡快公布有關的認可坊間檢測抗體機構名單。抵港人士檢疫期間須接受2次檢測，其後7天自行監察，並須於抵港第12天、第16天和第19天接受強制檢測。

第二階段適用於非港人，料可於7月內實施。當非港人入境後，若符合已接種疫苗並過14日、病毒檢測無確診及在機場抽血驗出有抗體的要求，可將檢疫期縮短至7日。目前港府正測試機場抽血驗抗體的安排，估計實施後，或需時一日才有檢測結果，屆時抵港者要先到檢疫酒店等候，翌日有結果並得知有抗體後，其檢疫期可縮至7日。港府指會與酒店業界商討，為這些有抗體的檢疫人士，縮短訂房日子。

港府表示，由於A1組及A2組指明地區屬極高及甚高風險組別，上述容許已接種疫苗並取得血清抗體人士縮短強制檢疫期的安排，並不適用於曾逗留該等地區的抵港人士。至於D組低風險地區、內地或澳門入境人士，若已接種新冠疫苗，檢疫期本身已縮短至7日，相關抵港人士毋須進行血清抗體測試。

另外，港府早前曾宣布豁免已打針的國際金融高層抵港後檢疫，港府表示，財經事務及庫務局將引入血清抗體測試，作為金融業及上市公司合資格人士豁免強制檢疫安排的一個要求。