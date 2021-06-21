《蘋果日報》面臨停刊　證券界警告壹傳媒復牌或遙遙無期

根據香港交易所現行《上市規則》，上市公司必須在會計年度結束後3個月內刊發整個會計年度的業績，初步業績刊發在時間上無論如何不得遲過董事會或其代表批准後的下一個營業日的早市，或任何開市前時段開始交易之前至少30分鐘。

若未能按照時限規定如期發表財務資料，交易所會要求該公司停牌，直至按規定披露為止。目前壹傳媒預計在本月28日召開董事會，以批准截至今年3月底止年度的業績。即使假設董事會延期召開，最終「死線」是7月2日港股開市前至少30分鐘須披露財務資料。

宏高證券投資經理梁杰文表示，5名壹傳媒高層被拘捕，對公司營運影響很大，甚至會影響到公司股份能否復牌。當上市公司要申請股份復牌時，要發出一份澄清通告，交代公司營運，而這通告也需要安排高級管理層簽名。至於全年業績能否於本月28日公布，同樣要由董事會核准，若董事不足，確實會令停牌原因多添一項。他建議小股東若仍持有壹傳媒股票，當有機會復牌是「鬥快走」，因不會知道壹傳媒下次何時再停牌，甚至長期停牌，令資金慘遭鎖死。

國農證券董事總經理林家亨直言，20多年來從未向投資者推介壹傳媒股份，若本月底未能公布業績，相信會促使港交所繼續運用停牌機制。不過，投資者若「損手」也需自行負上責任，因為他們眼見市面上眾多股份上升，卻偏偏選擇一隻風險極高的股份。他續指，若股份復牌，即代表有逃生門，建議持貨者立即沽出。