酒吧僅獲鬆綁每枱人數　限制仍較食肆嚴格　業界斥不公

新冠肺炎疫情緩和，港府宣布周四（24日）起放寬社交距離措施，當中酒吧的每枱人數由原來的2人放寬至4人，其他營業要求維持不變。有業界批評，本地已達14日「零確診」，但酒吧業的營業限制仍較食肆嚴格，對此感失望及不公，直言有同行至今已欠債過百萬港元，狠斥港府「唔理業界死活」，憂日後「捱得更辛苦」，結業潮將再現，促當局容許業界在有條件下營業至深夜。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指出，本港已達14日「零本地確診」，但相比飲食等其他行業，酒吧限制仍然十分嚴格，不但只可招待已打針的顧客，亦不能通宵營業，直言放寬每枱人數的幫助不大。他解釋，現時市民對疫苗仍有保留，接種率偏低，客源因而大減；加上業界深夜時段生意較好，對不獲放寬營業時間感失望。

梁續指，疫情下不少酒吧生意額僅剩下20%至30%，不足以支付營運開支，據他了解，部分業界已「用完成副身家」，亦有人欠債過百萬港元，估計長此下去，結業潮將陸續出現。他認為，本地疫情有所緩和，期望當局放寬營業時間，例如容許所有員工已打針的酒吧營業至凌晨4時；若所有員工及顧客均打齊兩針，則可放寬至早上6時。