招募韋家幫偷渡來港爆竊　犯罪集團主腦骨幹及9內地漢被捕

部分被捕人士被押至警署扣查。(袁以諾攝)

警方於上月15日至上周六(6月19日)期間，留意到元朗、天水圍、屯門及深水埗一共發生7宗爆竊案，案發地點包括住宅單位、食肆及地舖，賊人疑於晚上及深夜時分，趁受害人不在場時，撬開窗花、露台門、地舖電閘開關控制箱等，再潛入爆竊。7宗案件損失財物包括現金、手錶、珠寶首飾等，失物價值接近56萬港元，當中單一案件最大損失約25萬港元、被盜去戒指及名貴手錶等。

由於上述案件的犯案手法類似，新界北總區刑事部作出針對性調查及情報分析，相信案件與一個招攬內地非法入境者來港爆竊的犯罪集團有關。非法入境者由上月中旬至本月中旬，經水路及陸路偷渡來港，其後有本地成員為他們安排住宿及交通，並分配探路、踩線、落手等工作。警方其後鎖定一個位於深水埗元州街的單位，懷疑有人租用該單位匿藏非法入境者。

新界北總區重案組高級督察曹世樑表示，警方於昨日(20日)清晨約4時，突擊搜查目標單位，在單位內發現9名內地偷渡漢(23至51歲)，亦起回部分失物及一批爆竊工具，包括鐵筆、螺絲批等，他們涉嫌「爆竊」及「非法入境」被捕。據悉，部分被捕人士為「韋家幫」成員。

新界北總區重案組總督察關駿軒稱，被捕的9名非法入境者中，7人來自廣西，他們的身形較健壯，相信他們在家鄉從事建築行業，對開鎖及建築物構造有一定認識，因此被犯罪集團招攬來港犯案。

此外，警方同日掩至屯門，以涉嫌「爆竊」及「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」，拘捕兩名本地男子(38及46歲)，2人分別報稱商人及冷氣技工，相信他們為集團主腦及骨幹成員。調查顯示，2人協助該些內地非法入境者安排住宿、交通，甚至協助他們進行爆竊。警方同時扣查一輛懷疑犯案時使用的私家車，所有被捕男子現正被扣留調查。

警方行動仍然繼續，將進一步追查其他失物去向、其他涉案人士、被捕人士是否涉及其他案件等，不排除有更多人被捕。