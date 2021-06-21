房委會公屋編配估算現落差　另通過未補價居屋出租計劃恒常化

房屋委員會資助房屋小組委員會今日（21日）召開會議，通過2021/22年度的公屋編配估算，以及通過未補地價資助房屋出租計劃恒常化。

房委會2020/21年度原先估算可編配31,400個公屋單位，但實際編配數字為23,179個，達標率為73.8%。房委會解釋指，編配數目的落差主要因為有原本於上述年度落成的屋邨延至2021/22年度才落成，加上疫情影響了編配進度。

至於2021／22估算共有約31,000個單位，包括約16,700個新單位及約14,300個翻新單位可供編配予各類別申請者，當中大部分的單位，即22,200個單位（71.6%）將編配予公屋申請者。房委會指出，有關估算數字並非上限，如果情況許可，例如有任何新公共屋邨提前竣工，會盡力在本年度內編配較估算數目為多的單位予公屋申請者。

此外，房委會於2019年7月以試行形式加入房協經優化的未補價資助房屋出租計劃後，合資格的資助出售單位屋苑由原來的21個房協屋苑，增加至房委會和房協轄下共約240個屋苑；約1.5萬個房協和約34萬個房委會資助出售單位業主符合資格參與計劃。鑑於房協早前檢討經優化出租計劃的成效後，決定繼續推行計劃。房委會考慮到檢討結果及房委會參與計劃的成效，通過恒常地參與計劃。