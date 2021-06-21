鴨脷洲船塢驚現狗屍兼2虛弱貓狗　69歲英籍漢涉虐畜被捕

鴨脷洲船隻發現狗屍。今日(21日)下午4時許，有工人於鴨脷洲海傍道15號一船塢附近，聞到一陣異味，於是上船檢查，其後在船隻上發現一具狗屍，屍身腐化，相信已死去一段時間。工人同時在船上發現2隻身形瘦弱的貓狗，並於狗屍旁發出哀鳴。工人懷疑有動物受虐，於是報警求助。

警方接報到場，並聯絡愛協人員協助。至傍晚6時許，一名外籍男子帶同一個帆布袋到場，警方其後將他帶署調查。愛協人員其後檢走狗屍及2隻貓狗檢驗，警方於現場發現沒有足夠食水及食物給牠們，懷疑被不恰當對待，遂以涉嫌殘酷對待動物，將該名持香港身份證的69歲英籍漢拘捕，案件交由西區警區刑事調查隊跟進。

據了解，涉事船隻為一名外籍醫生所有，他於1999年買入一艘退役渡輪，改裝成戒毒船。船隻全長24米，連船艙一共3層高，面積超過8,000呎。

據船塢老闆鄧先生指，他多年前認識涉案外籍船主，過往會代為負責維修該艘渡輪，惟因自己年事已高，現在只向外籍船主租出船排。因渡輪上有動物生活，鄧故此將船排的鑰匙交給外籍船主，方便他上船餵飼。惟自3年前起，該名外籍船主一直拖欠每月數萬元的排費，雖有交租但不是全數。

另外，本來船排有供應水電，惟因渡輪用電量太大，更導致電箱跳掣損壞，故鄧亦停止向渡輪供電。據悉，涉事渡輪已停泊於上址數年，近年乏人打理。