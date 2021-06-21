院舍員工周五起收緊至每10日一檢 工會斥等同逼人就範打針

港府為催谷低迷的新冠疫苗接種率，昨日(20日)宣布周五(25日)起縮短院舍員工強制檢測周期由每14日一次至每10日一次，並停止發放200港元檢測津貼。有關措施惹業界強烈反彈，社區及院舍照顧員總工會今日(21日)批評，港府在疫情緩和時收緊強檢安排的防疫邏輯令人費解，並指其舉動無疑是為谷針鋪路，變相懲罰未接種疫苗的員工。

港府昨表示，截至本月15日，僅約30%院舍員工接種了首劑疫苗，為鼓勵更多人打針，將於本周五起停止發放院舍員工強制檢測特惠津貼，檢測期亦會縮短至每10日一檢，並指在可行情況下或改為7日一檢。

社區及院舍照顧員總工會指出，目前已達致本地零確診，輸入個案亦只有零星數字，港府卻將強制檢測周期由每14日一檢收緊至10日，行為令人難以理解。工會又指，將強檢周期收緊的安排無疑是為了增加員工的檢測成本，變相懲罰未接種疫苗的員工。

工會指員工並不會為了每月的200港元檢測津貼而不接種疫苗，強調員工打針與否有不同考慮，例如身體狀況及疫苗副作用等，惟港府卻以防疫為由，將疫苗風險轉嫁至員工身上，員工在議價能力極低情況下，「根本被迫就範」。