再多9個地方須強檢　包括爆發上呼吸道感染或流感6間學校

港府今日(21日)將9個地方納入強制檢測，包括6間爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的學校，另3個早前涉及N501Y變異病毒株本地個案到訪的場所亦須再強檢。

港府表示，曾於本月8日至21日期間，曾於屯門兆麟苑商場地下聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園、將軍澳唐明苑唐富閣地下B及C翼基督教香港信義會將軍澳幼稚園、鑽石山龍蟠苑商場KG 01號鋪永樂創新英文幼稚園、馬鞍山頌安邨頌德樓地下馬鞍山靈糧幼稚園，逗留超過2小時的人，須於本周五(25日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

此外，若於本月8日至今日期間，於深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學一年級，及旺角亞皆老街131號拔萃男書院附屬小學六年級就讀的學生，及曾面授該等指明級別學生的老師，須於本周三(23日)或之前接受檢測。

至於再度檢測的地方包括長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場、長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號學友社學生輔導中心、天水圍天盛商場地下天盛街市，於指明時間曾於上述地方逗留的人士要再強檢。