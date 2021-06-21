分析指《蘋果日報》誇大財政困難　以停運博同情

壹傳媒5名高層日前被捕，與《蘋果日報》相關的3間公司又被控違反《港區國安法》，保安局已向相關公司發出凍結資產通知，涉款共1,800萬港元。《蘋果日報》連日來稱因資金周轉困難，將會令員工無法領薪。有分析人士指出，《蘋果日報》有足夠資金應付未來數月開支，而絕非達到數日內就要停止營運的死局，斥責《蘋果日報》不停賣弄慘情，更一直以「新聞自由」作擋箭牌，企圖博取外間同情。

有《蘋果日報》現時及前員工透露，1,800萬港元對公司不是大數目，並指「我們的訂閱收入，一個月也不止這個數」，相信仍有其他未被凍結的戶口可應付集團開支和支薪用途；目前受影響約有800名員工，被凍結的資產只佔每月成本約四分一。

黎智英及壹傳媒相關業務公司多達數十間，今次涉事遭凍結資產只有3間。上月14日，保安局亦曾凍結黎智英及壹傳媒資產，涉款超過3億元。壹傳媒曾於5月份發公告指，截至今年3月31日，該集團的現金結餘為5.21億元，管理層更認為自今年4月起計18個月內，集團的營運資金將保持足夠而無須黎智英提供額外資金。消息指，《蘋果日報》根本並不缺錢，但一直不肯向自願離職人士提早發放遣散費及長期服務金等，相信因為管理層預料自己遲早會被捕，涉及龐大法律服務及訴訟費用，因此將金錢留作管理層打官司及安家之用。

有消息指出，《蘋果日報》意識到集團內多人有被追究風險，為避免有更多員工被捕，及減低被捕人士入罪的機會，故伺機找藉口結束營運。同時藉此點燃群眾憤怒情緒，加上早前「六四」及未來「七一」均未能舉辦大型集會，因此《蘋果日報》於「七一」前大打悲情牌，以將會停運為藉口凝聚民間力量。

有個別人士分析，《蘋果日報》將警方行動扭曲為打壓行為，企圖將一切責任推卸給政府。現時《蘋果日報》只是找藉口發難，不會有人認為有任何罪犯可以在違法後，仍可獲得同情及特別待遇，以放寬解凍資金予違法公司讓其繼續營運及向員工支薪。