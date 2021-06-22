消防處推計劃全港多處裝除顫器　鼓勵公眾緊急時施救

本港每年有逾5,000名市民突發心臟驟停，當中超過95%患者死亡，要拯救突發心臟驟停的生命，除要向患者正確施行心肺復甦法(CPR) ，亦須配合使用自動心臟除顫器（AED）。消防處社區應急準備課牽頭推出「AED睇得到用得到」計劃，陸續聯同政府部門及多個公私營機構，包括醫療輔助隊、機場管理局及港鐵等，於當眼地方增設專門供市民使用的AED。處方指，未來會逐步增加AED數目，期望於心臟驟停事故發生後3至5分鐘內，能為患者施以除顫電擊，爭取急救的黃金時間。

消防處高級救護主任（社區應急準備）區兆銘表示，心臟驟停患者惡化速度極快，若不及時施行CPR急救和以AED作除顫電擊，患者存活率於每分鐘就下跌7至10%；若3分鐘內為患者使用AED急救，其存活率高於70%。

他指，目前全港超過100間消防局及救護站外添置供公眾人士於緊急時使用的AED，強調此安排希望讓市民「睇得到，用得到」，以及宣揚任何人都可以使用AED。處方亦設立「AED搵得到」資訊平台網頁，市民可從網頁得知最接近的AED位置，而目前全港已有超過900部AED分布在不同地方。

高級救護主任（社區應急準備）王榮熾表示，AED設計是給一般人士使用，不論是否曾接受AED的操作訓練，只要依照其語音及圖像提示，就能為患者施救。為加強市民使用AED信心，處方亦會安排一系列與心肺復甦法及使用AED相關的課程及講座，並且於每一部參與計劃的AED增設使用流程指引。

處方指，市民一旦遇上心臟驟停人士應先致電999求助，消防通訊中心人員會提供「調派後指引」讓市民同步施救，再配合AED以在黃金時間內進行搶救。至於會否因急救失誤負上法律責任，處方則指只要使用者真心誠意使用，跟隨「調派後指引」和AED指示，被人申索或成功被申索機會不會太大。

目前已有約20個團體及機構參與計劃，包括香港賽馬會、香港迪士尼樂園、東華三院、香港紅十字會、香港聖約翰救護機構，以及新世界物業管理有限公司等。有關團體會自行配備AED，據了解，每部AED一般售價約為1.2萬元。對於會否擔心AED遭人盜取或破壞，處方指，將會陸續消防局及救護站加設閉路電視系統作為預防之用。