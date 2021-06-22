Dr.東：準備不當　錯坐姿　量血壓恐現差異

高血壓會引致多種疾病，但原來量血壓的方法亦有一門學問。有心臟科專科醫生表示，病人量血壓時經常出現坐姿錯誤、量度位置不當等，導致血壓數值不準確，他提醒病人量血壓時應留意血壓計須與心臟位於同一水平，並保持平靜，量血壓前的30分鐘亦要避免運動，以免血壓波動。

根據美國心臟協會(American Heart Association)最新指標，如病人血壓達130/80毫米汞柱(mmHg)，則已屬高血壓水平。不過，量血壓的姿勢或前期準備不當，亦會影響量度結果。心臟科專科醫生陳杰指，量血壓前30分鐘應避免做運動或飲用含咖啡因飲品，以免血壓波動；而量血壓的5分鐘前開始，應保持平靜安坐。

量血壓時，應將球囊綁在上臂動脈位置，球囊在未充氣的情況下應貼近手臂，兩者之間沒有空隙，但不需綁得太緊，血壓計應與心臟位於同一水平，如姿勢不便，市民可尋找枱或其他物品墊住手臂。坐姿方面，應找有椅背的椅子，讓背部自然倚靠在椅背坐直，達不需用力維持坐姿的程度，量度時亦不應說話，保持心境平靜。測量完畢之後，病人不應只採取一次測量結果作準，因血壓時有變動，病人應測量3次，每次測量之間應隔1-2 分鐘，並取其平均值計算。

陳又指，量血壓沒有「最佳時間」一說，病人在休息、起床，或上班期間均可測量，並視乎自己血壓控制情況是否穩定，決定每日的測量次數，新診斷高血壓或血壓不穩定患者，一般建議每日在2-3個不同時斷測量血壓，每個時斷測量2-3 次，取其平均值。如血壓穩定，可隔日測量，或兩至3日測量一次。至於正在服用降血壓藥的人士，陳解釋，因藥物需時數小時見效，而藥力可維持一整天，故相關人士仍可照常量血壓。

另外，選擇血壓計上，分為傳統的水銀式血壓計及電子血壓計兩種，陳建議市民使用測量手臂的電子血壓計，避免選用測量手腕的款式。他解釋，因手腕的動脈血管較幼細，脈搏較弱，故準確度會降低。他又建議，市民可選購英國及愛爾蘭高血壓協會驗證的血壓計，會較有保證。