黎智英與壹傳媒眾高層　官司纏身

壹傳媒現時立立亂，黎智英與多名壹傳媒高層亦官司纏身。黎先後就3宗未經批准集結案共判囚20個月，現正於赤柱監獄服刑中，他另有3宗案正待審理，當中以被指勾結外國勢力，涉違反《港區國安法》一案最為嚴重。黎又與兩名壹傳媒高層周達權及黃偉強，涉嫌違反地契而同被控欺詐；壹傳媒5名高層上周亦因涉違反《港區國安法》被捕，當中行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光更被落案起訴，並已於上周六在法院提堂且被拒保釋。管理層相繼落網，壹傳媒可謂正步向末路。

黎智英（73歲）早前因組織及參與前年8月18日、8月31日和10月1日的3次非法遊行，共判囚20個月，他已就首兩宗的非法遊行提出上訴，暫未有聆訊日期；黎尚要面對3宗等待開審的案件，就違反《港區國安法》一案，黎被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等3罪，一經定罪，最高可判處終身監禁，該案於7月27日在西九龍法院再訊，以進行交付高院審訊的程序。

此外，黎和另外25人（其中兩人已離港）被指參與或煽惑他人參與2020年6月4日在維園內未經批准集結一案，黎被控煽惑他人參與未經批准集結罪，案件早前提訊時有部分被告表明會認罪，黎則仍未決定，該案於7月23日再訊。

黎又與兩名壹傳媒高層，分別是集團營運總裁周達權（前財務總裁、63歲）和行政總監黃偉強（59歲），涉違反地契使用將軍澳工業邨的地段而被控欺詐罪，該案定於2022年3月14日開審。黎多案纏身之餘，亦遭保安局局長上月運用《港區國安法》第43條，凍結黎持有的壹傳媒71%股份，估計超過3億元，另其3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。

警方國安處於上周四出動逾500人搜壹傳媒大樓，並拘捕5名集團高層，其中張劍虹（58歲）及羅偉光（47歲），連同集團旗下蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司），被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，眾被告暫毋須答辯，案件押後8月13日再訊；至於餘下3名高層早前已獲警方保釋候查。