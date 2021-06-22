《蘋果》資金鏈斷裂勢停運　港府稱新聞自由非違法「保護罩」

《蘋果日報》部分報道被指涉嫌違反《港區國安法》，日前被保安局凍結相關3間公司的資產致資金鏈斷裂，壹傳媒董事會決定去信保安局申請解凍，並在本周五(25日)開會決定是否停止運作。港府今早(22日)表示，今次執法行動針對的對象不是新聞機構，非新聞機構或某些報道的問題，而是涉及危害國家安全問題，故與新聞自由無關。政府又強調新聞機構負責人不能以新聞自由作「保護罩」而不遵守法律，而一般的新聞報道不會亦不應危害國家安全，當中若涉及批評港府施政並無問題，但若涉及煽動或顛覆政府的報道則不可同日而語，但相信香港的傳媒有能力判斷。

凍結《蘋果日報》的資產方面，政府指，若有關公司衍生勞資糾紛問題，香港已有完善的勞工法例保障勞工權益，強調政府將一視同仁，受影響者不論來自甚麼機構都會為其提供協助。至於會否解凍有關資產，政府發言人指是由保安局按法例決定。

政府續指，香港回歸20多年中央忍受香港在國家安全相關法律長期呈現真空狀況，《港區國安法》自去年6月30日獲得通過至今幾近1周年，強調港府會「有法必用、執法必嚴、違法必究」，不會令國安法形同虛設。港府亦對執法部門的搜證工作很有信心，並重申律政司所作出的檢控決定不受包括行政長官在內的任何人干預。至於是否有罪則由獨立的法院判決。由於《蘋果日報》相關案件進入司法程序，港府就此表示不便評論，但重申整個執法行動是依法辦事。

政府又提到，國安法有「防範、制止」作用，令香港長治久安，《港區國安法》第4條雖已列明，會根據國際公約及香港人權法案，尊重及保障市民的人權和自由，惟人權和自由並非絕對，在涉及國家安全、公共秩序、公共衞生等問題時，均可依法限制個人或團體行使權利。

問及《基本法》23條立法工作時，政府表示，國安法第7條要求港府在立法方面作兩項工作，包含籌備23條立法及完善相關法例。現時23條雖未立法，但香港仍有法例可處理危害國安行為，如早前曾以《社團條例》採取行動。港府將對此有兩手準備，一方面籌備23條立法；另一方面會梳理及「激活」現行法律，以鞏固維護國家安全的工作。惟本屆政府任期只剩一年，下一屆的立法會上任日期要到明年1月，估計沒有能力可完成23條立法，但會爭取完成最多的籌備工作。

另外，被問及政府何時公布區議員宣誓細節及公民黨區議員退黨可否增安全系數時，政府表示要釐清宣誓工作及宣誓不當後果仍「需要一段時間」，希望本月內可進行宣誓。至於有區議員為爭取成功宣誓而進行某些舉措，政府認為法律已清楚詮釋有何行為被信納為擁護《基本法》及效忠香港，亦設「負面」及「正面」清單，每個人應按此檢視有關行為，將對此依法辦事。