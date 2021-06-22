廢車亂棄置　政府部門扮盲懶理　申訴公署主動調查

棄置車輛問題在本港積存多時，不但霸佔行人路，亦會引起衞生及安全隱患。申訴專員趙慧賢今日(22日)表示，棄置車輛的問題在全港多區均有出現而且持續多年未見改善，令人懷疑現時政府當局的策略和措施是否足夠和有效，並宣布將就此展開主動調查。

審計署曾在2000年的審計報告中指出，本港欠缺規定登記車主須負責妥善處置其廢棄車輛的法例，並建議當局考慮修訂現行法例，懲罰沒有妥善處置廢棄車輛的不負責任車主。

申訴專員公署初步查訊得悉，若公共道路上的棄置車輛造成危險或阻礙交通，香港警務處現時會根據《道路交通條例》處理；至於其他在政府土地上不涉及危險或造成交通阻塞的棄置車輛，則由地政總署根據《土地（雜項條文）條例》在涉事車輛上張貼通告，要求佔用人在限期前移走車輛，否則當局會移走及充公車輛，並考慮檢控相關佔用人。

不過，當局自2007年至今未有成功檢控的案例。據申訴專員公署了解，對於在政府土地棄置車輛的個案，即使地政總署能取得最後登記車主的資料，亦往往難以追查佔用人的身份及掌握足夠證據作出檢控。

趙慧賢指出，近年不時有傳媒報道，長期有廢棄車輛停放在各區的公眾車位或路旁，但相關政府部門多年來除了沒有迅速移走車輛外，亦未見積極執法及採取有效措施以遏止有關行為，導致問題持續，故決定展開有關主動調查。